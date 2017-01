ZDFinfo 22:30 bis 23:15 Dokumentation DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam? USA 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Sexting, Computer-Pornographie, Social-Media-Abhängigkeit und Computerspielsucht: Die digitale Landschaft ist vielfältig - mitsamt ihrer positiven wie negativen Auswirkungen. Das 21. Jahrhundert ist geprägt von neuen Technologien: Smartphone, Social Media, virtuelle Räume und Online-Spiele verändern unsere Gesellschaft dramatisch. Welchen Einfluss haben Kommunikationstechnologien auf unser Leben? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DSKNECTD: Is Technology Changing Us? Regie: Dominic H. White