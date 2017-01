ZDFinfo 10:10 bis 10:55 Dokumentation Generation Like Teenager in Sozialen Netzwerken D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Durch die sozialen Netzwerke sind Jugendliche heutzutage in der Lage, direkt mit Künstlern, Promis und Marken in einer Weise zu interagieren, wie sie nie zuvor möglich war. Aber haben die Teenager wirklich Einfluss? Oder behalten nicht vielmehr die Marketingagenturen die Oberhand? Die Dokumentation "Generation Like" untersucht, wie die Suche der Teenager nach Identität sich inzwischen in die sozialen Netzwerke verlagert hat. Und wie sich das Posten, Twittern und Retweeten auf den unterschiedlichsten Plattformen zusehends zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen jungen Konsumenten und der Industrie entwickelt. Denn: Merken die jungen Konsumenten, wie sie möglicherweise benutzt werden? Kümmert das die Heranwachsenden überhaupt? Oder ist die wahrgenommene Chance, der nächste große Star zu werden, ihnen das alles wert? "Generation Like" über Teenager in sozialen Netzwerken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Generation Like

