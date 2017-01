ZDFinfo 07:15 bis 07:55 Dokumentation Silicon Valley Die Geschichte der "Fairchild Eight" USA 2013 2017-01-02 02:10 Stereo 16:9 Live TV Merken Bereits 1957, Jahrzehnte bevor Steve Jobs Apple gründete oder Mark Zuckerberg Facebook erdachte, wurde der Grundstein für das heutige Silicon Valley gelegt: von den Fairchild Eight. Acht brillante junge Männer gaben ihre Jobs bei dem Halbleiter-Hersteller Shockley auf, um ihre eigene Firma zu gründen und in das vielversprechende Geschäft mit Transistoren einzusteigen. Die acht waren wesentlich an der Erfindung des Mikrochips beteiligt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Experience: Silicon Valley Regie: Nick Clarke Powell Kamera: Jon Else

