SWR 22:30 bis 00:00 Show Meister des Alltags Extra Claudia Kleinert und Dennis Wilms, Janine Kunze und Christoph Sieber D 2016 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Vier Teams kämpfen um den Titel und um das Spendengeld für die Kinderhilfsaktion "Herzenssache". Nicht nur Wissen sondern auch Körpereinsatz und Geschick sind gefragt, wenn es gilt Fragen zu lösen und Spiele zu gewinnen. Die "Meister des Alltags"-Rateexperten Moderatorin Enie van de Meiklokjes, Comedian Bodo Bach sowie Schauspielerin Alice Hoffmann und Kabarettist Christoph Sonntag stellen sich ihren Herausfordern. Im Team Service und Wissen nehmen Wettermoderatorin Claudia Kleinert und Wissenschaftsjournalist Dennis Wilms teil. Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze und Kabarettist Christoph Sieber treten im Team Comedy und Unterhaltung an. Moderator Florian Weber verrät etwas über Punkte in Flensburg, gibt hilfreiche Tipps für streikende Münzautomaten und erklärt, bei welchen Sportarten ein Airbag Schutz bieten kann. Der "Mann mit den grünen Handschuhen" zeigt, wie man sich bei einem Fettbrand richtig verhält und was man beim Nordic Walking beachten sollte. Gast im Studio ist Evolutionspsychologe Bernhard Fink. Der Experte klärt über die Geheimnisse zwischen Mann und Frau auf und widerlegt so manchen Mythos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Weber Gäste: Gäste: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag, Claudia Kleinert, Dennis Wilms, Janine Kunze, Christoph Sieber Originaltitel: Meister des Alltags - Extra