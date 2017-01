SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Stunde der Wintervögel und Vogel des Jahres 2017 / Die Kochoriginale: Kochen mit Martina und Moritz - Fit ins neue Jahr / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Besen und Schneeschieber in einem D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Stunde der Wintervögel und Vogel des Jahres 2017 Mit Carsten Weber, Distelhummelhof Ich hoffe, Sie können eine Amsel von einem Rotkehlchen unterscheiden! Das ist noch leicht, aber was ist mit Buchfink und Kleiber? Am kommenden Wochenende findet wieder einmal die "Stunde der Wintervögel" statt, eine Aktion des NABU, um unsere Aufmerksamkeit auf unsere Wintervögel zu richten und sie zu zählen. Die Daten nimmt der Nabu gern entgegen und wertet sie dann aus. Die Kochoriginale Kochen mit Martina und Moritz: Fit ins neue Jahr Mit Martina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer Wenn die Fest- und Feiertage vorüber sind und man sich wieder dem Alltag zuwendet, sind wir froh, wenn wir etwas gegen unser schlechtes Gewissen tun können: Früher ins Bett gehen, weniger Alkohol trinken, mehr Bewegung und, weil der Hosenbund verdächtig zwickt, sich beim Essen zurückhalten. Wichtig ist, dass man auf den zwickenden Hosenbund hört. "Wehret den Anfängen!" ist ein nicht zu unterschätzender Grundsatz: Solange man nur ein paar wenige überflüssige Pfunde wieder loswerden will, ist das kein Problem. Es schichtet sich erst zu unüberwindbarer Hürde, wenn man zu lange zusieht, wie sich das Hüftgold vermehrt.Deshalb also heute ein paar Ideen und Rezepte, wie man sich genussvoll schlank essen kann. Darauf aufbauend kann man ruhig eine Zeit lang seinen Speisezettel daran orientieren. Mit einiger Disziplin umgesetzt und durchgehalten fühlt sich am Ende die Taille wieder richtig an - versprochen! Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Besen und Schneeschieber in einem Mit Ralf Haberbosch, Heimwerker-Trainer und Metallbauer Wer kennt das nicht, beim Schneeschieben bleibt ein glatter Restbelag auf dem Gehweg. Ralf Haberbosch verbindet Schneeschaufel mit Besen und so ist das Ergebnis beim Schneeräumen perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Carsten Weber (Distelhummelhof), Martina Meuth (Moderatorin und Autorin), Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer (Moderator und Autor), Ralf Haberbosch (Heimwerker-Trainer und Metallbauer) Originaltitel: Kaffee oder Tee