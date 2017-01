SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Ein Schweizer Wintermärchen - Mit Bubikopf & Elefant Ein Schweizer Wintermärchen - mit "Bubikopf" und "Elefant" D 2006 Stereo 16:9 Merken Winter am Vierwaldstätter See: In Luzern wartet eine der größten Raddampfer-Süßwasserflotten auf wärmere Zeiten. Auch die Seevögel bleiben lieber noch in Ufernähe, es ist kalt. Hier startet unsere große Eisenbahn-Romantik-Sonderfahrt durch die Westschweiz - wie kann es anders sein: natürlich unter Dampf. Wenn ein Bubikopf auf den Namen Sibylle hört, denkt man in erster Linie an ein kleines Mädchen und nicht an eine Dampflok. Diese aber ist gemeint, genauer gesagt die Tenderlok 64 518 der Eurovapor. Sie siedelte 1980 in die Schweiz über und an diesem Tag wurde dem Lokführer ein Mädchen geboren: Sibylle. Auch beim "Elefant" wird nicht in das Tierreich eingetaucht, sondern in die Lokgeschichte. Offiziell handelt es sich um die Güterzuglok C 5/6 2978, Baujahr 1917, 1.629 PS stark, Höchstgeschwindigkeit 75 km/h. Wenn Dampfveteranen bei traumhaftem Winterwetter mit dem Eisenbahn-Romantik Express im Jura unterwegs sind, kann die Bezeichnung "Ein Schweizer Wintermärchen" nur Programm sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hagen von Ortloff Originaltitel: Eisenbahn-Romantik