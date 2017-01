SWR 10:30 bis 11:15 Dokumentation Abenteuer Alm - Eine Eifelbäuerin am Königssee D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Christina Frangen aus Sarmersbach in der Eifel liebt ihr Leben als Landwirtin. "Etwas anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen", sagt die 25-Jährige. Und das, obwohl das Leben für die Landwirtschaftsstudentin ganz schön stressig ist. Neben ihrem Master-Studium verbringt sie jede freie Minute auf dem elterlichen Bio-Hof: Kühe und Ziegen versorgen, melken, Käse machen und die eigenen Produkte auf Märkten verkaufen. Die Lücke ist groß, wenn sie nicht da ist. Und trotzdem erfüllt sich Christina in diesem Jahr ihren großen Traum: einen Sommer als Sennerin auf einer Alm am Königssee in Berchtesgaden. Es ist eine Umgebung wie auf einer Postkarte - aber auch abgeschieden und einsam. Von Juni bis Oktober hat es Christina dort - außer mit Horden von Tagestouristen - nur mit einer eigenwilligen 72-jährigen Alt-Sennerin zu tun. "Da muss ich durch - aufgeben werde ich nicht". Das ist für die abenteuerlustige Jungbäuerin ganz klar. Doch wird sie auch wirklich mit der Einsamkeit auf der Alm klarkommen? Und mit der Sorge, ob die Familie zu Hause in der Eifel auch wirklich ohne sie zurechtkommt? Eines ist klar: Der Alm-Sommer ist für Christina keine erholsame Auszeit. Schon morgens um fünf muss sie die Kühe einsammeln, melken, Käse machen und die Tiere wieder auf die Alm treiben. Und das alles noch vor dem Frühstück. "Erst die Tiere, dann die Menschen - das ist Gesetz hier." Und dann kommen schon die ersten Tagestouristen. Hunderte, wenn das Wetter schön ist. Und alle wollen frische Milch und Käsebrot. Dann steht Christina stundenlang im Dirndl vor der spartanischen Verkaufstheke und serviert im Akkord. Zeit für einen kurzen Plausch bleibt so gut wie nie. "Da freue ich mich, wenn es einfach nur vorbei ist und wieder Ruhe einkehrt", sagt sie an solchen Tagen. Doch dann ist der Tag noch längst nicht zu Ende, denn die Kühe müssen auch am Abend noch getrieben und gemolken werden. Das zehrt auf Dauer an den Kräften, und trotzdem sagt die Jungbäuerin: "Das war bestimmt nicht mein letzter Sommer als Sennerin". "Mensch Leute" begleitet die Eifeler Jungbäuerin über ihren ganzen Sommer als Sennerin hinweg - vom abenteuerlichen Almauftrieb im Juni über die Zeit des größten Ansturms von Wandertouristen bis zum Almabtrieb im Oktober. Und parallel wird nachgefragt, wie ihre Eltern auf dem Bio-Hof in der Eifel ohne ihre Tochter klarkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Alm - Eine Eifelbäuerin am Königssee

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 161 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 100 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 90 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 70 Min.