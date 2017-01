Motorvision.TV 03:55 bis 04:50 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Ford EcoBoost 400, Homestead-Miami Speedway OV USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das große Finalrennen der NASCAR Sprit Cup Saison 2016 auf dem Quad-Oval in Miami, Florida. Die vier Sieger der Eleminator Round im Chase um den Sprint Cup fahren auf dem 1,5-Meilen Kurs um den Meistertitel in der NASCAR Königsklasse. 267 Runden sind im Sunshine State zu absolvieren und mit dem Renngewinn 2015 besiegelte Kyle Busch zugleich seine erste Meisterschaft. Mit drei Zählern führt Tony Stewart die Tabelle der Mehrfachsieger an und vielleicht wird für Smoke beim vermutlich letzten Cup-Rennen seiner Karriere noch einmal zuerst das karierte Tuch geschwenkt. Highlight im englischen Originalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

