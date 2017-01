Junior 17:55 bis 18:20 Trickserie Alice im Wunderland So ein Zirkus J, D 1984 Stereo Merken Die Zwillinge Tweedledee und Tweedledum wollen das Wunderland verlassen und sich dem Zirkus anschließen. Trotz ihrer Bedenken lässt sich Alice überreden, mit den beiden zum Zirkus Spaghettini zu gehen. Um den ziemlich heruntergekommenen Zirkus wieder etwas zu beleben, bittet Alice all ihre Freunde, selbst in der Manege aufzutreten. Doch während der Vorbereitungen für die Premiere bricht plötzlich der Löwe Fred aus. Er will den Wunderlalndbewohnern zeigen, wie grausam ein Löwe sein kann. Alice lässt sich davon aber nicht einschüchtern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fushigi no Kuni no Alice Regie: Taku Sugiyama Drehbuch: Marty Murphy Musik: Christian Bruhn