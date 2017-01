Junior 11:50 bis 12:15 Kinderserie Die Hoobs Nachrichten GB, AUS 2000 Stereo Merken Weil Hubba-Hubba ihnen über das Hooby-Phon Bescheid sagt, dass der Hooby-Computer kaputt ist, wollen die Hoobs wissen, wie die Peeps sich Nachrichten übermittelt haben, bevor das Telefon erfunden wurde. Sie entdecken die Trommelsprache, Brieftauben und wie man Briefe per Post verschickt. Als sie dann noch wissen wollen, wie die Peeps auf die Idee gekommen sind, Telefone zu erfinden, zeigen ihnen die Tiddlypeeps den Trick mit den zwei Dosen und der Schnur. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Hoobs Regie: Simon Spencer Drehbuch: Laura Beaumont Musik: Ken Bolam, Ed Welch