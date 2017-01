Junior 10:25 bis 10:40 Trickserie Die Koala Brüder Schluckauf-Alice GB 2005 Stereo Merken Alice hat einen schlimmen Schluckauf. Nun befürchtet sie, dass sie in ihrem Café nicht mehr servieren kann. Die Koala Brüder verraten Alice viele Hausmittel gegen Schluckauf. Nur helfen diese nichts. Da nimmt Frank Alice auf einen seiner Rundflüge mit und macht viele waghalsige Manöver. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullen, Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre Drehbuch: Tammy Burnstock, David Johnson

