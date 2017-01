RTL Crime 01:20 bis 02:10 Krimiserie Cagney & Lacey Die schlimmere Wahrheit USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 8: Nach der Rückkehr aus dem Kino finden Mr. und Mrs. Kelly ihre Mutter ermordet im Bett. Der erste Anschein spricht für einen Raubmord an der bettlägerigen Frau, denn 300 Dollar und die Halskette der Toten fehlen. Doch schon bald haben Cagney und Lacey den Verdacht, daß die pflegebedürftige Frau von einem Familienmitglied ermordet worden sein könnte, weil sie das Familienleben enorm belastete. Lacey fühlt sich wegen des vorgeschrittenen Stadiums ihrer Schwangerschaft im Außendienst körperlich zunehmend überfordert. Mary Beth eröffnet ihrer Partnerin, daß sie sich in den Innendienst versetzen lassen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Sergeant Coleman) John Karlen (Harvey Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Sharron Miller Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Richard Gollance Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

