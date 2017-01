RTL Crime 13:00 bis 13:50 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Charles Albright: Der Folterknecht aus Dallas GB 2016 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 4: Zu Beginn der 1990er-Jahre tötet und verstümmelt der brutale Charles Albright drei Frauen, um seine bizarren Bedürfnisse zu befriedigen. Bereits als Kind stopft der spätere Mörder im Beisein seiner Stiefmutter Tiere aus - doch statt künstlicher Augen, darf er damals nur Knöpfe in die Tierpräparate einsetzen. Von Augen krankhaft besessen, treibt Charles Albright Jahrzehnte später sein Unwesen in den Rotlichtvierteln, um zu morden und sich an den Opfern zu vergehen. Bis er 1991 endlich gefasst und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Musik: Matthew Slater Altersempfehlung: ab 16