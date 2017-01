RTL Crime 10:30 bis 11:20 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Enthüllungen der Wahrheit Enthüllungen der Wahrheit USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 47: Kristine Fitzhugh ist Musiklehrerin an der örtlichen Schule und geht immer gerne zum Unterricht, doch eines Tages ruft die Schule bei ihrem Ehemann Ken an und berichtet, dass Kristine nicht zum Unterricht erschienen ist. Ken, der mit zwei Kolleginnen im Auto unterwegs ist, fährt nach Hause, um nachzusehen, was los ist. Er findet Kristine in einer Blutlache auf dem Kellerboden liegend und ruft sofort den Krankenwagen, jedoch kommt alle Hilfe zu spät. Anfangs geht die Polizei von einem Unfall aus, da es scheint, als ob Kristine die Kellertreppe hinuntergefallen ist. Jedoch weisen ihre Verletzungen am Kopf und die Würgemale am Hals auf Mord hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

