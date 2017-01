Sky 1 18:00 bis 18:25 Comedyserie Parks and Recreation Nächtlicher Spendenmarathon USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einem Spendenmarathon lässt sich Leslie (Amy Poehler) für eine Nachtschicht eintragen und gewinnt als Gaststar den Ex-Sportler Detlef Schrempf. Doch Leslie hat ihr Schlafdefizit unterschätzt und dann taucht ihr Promi nicht auf. Als sie erfährt, dass Mark Ann einen Antrag machen will, schlägt sie vor, er könnte das doch vor der Kamera machen. Später erfährt sie von Ann, dass sie sich von Mark trennen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Troy Miller Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Amy Poehler Kamera: Michael Trim