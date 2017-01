Sky 1 16:05 bis 16:50 Comedyserie Desperate Housewives Namen USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan und Mike können sich nicht einigen, wie sie ihren Sohn nennen sollen. Unterdessen wird Lynette verdächtigt, dass sie Kayla misshandelt, und wird sogar verhaftet. Gabrielle kooperiert mit der Polizei, um Ellie zu überführen, verhilft ihr aber dann zur Flucht. Weil Bree ihren Mann Orson nicht mehr sehen will, spielt sie ihm vor, dass sie in Reverend Green verliebt ist. Der Reverend nimmt das prompt für bare Münze. Doch als Bree ihn zurückweist, will er sie aus Rache zum Thema seiner nächsten Predigt machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) James Denton (Mike Delfino) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Bob Daily, Matt Berry Kamera: Eric Van Haren Noman Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12