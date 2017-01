Sky 1 10:05 bis 10:50 Comedyserie Desperate Housewives Treibgut USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Carlos hat ein schlechtes Gewissen und will zur Polizei, aber Gabrielle überredet ihn, dies zu lassen. Da erscheint die Polizei und eröffnet ihr, dass Victor lebend an Land gespült wurde. Gabrielle ist in Panik und besucht Victor, der ihr sagt, dass er sich an alles erinnern könne ... Mike bekommt unerwarteten Besuch von seinem Drogendealer, der sich mit Susan und Julie anfreundet, bis Mike ihn - und damit auch sich - enttarnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Hodge) Eva Longoria (Gabrielle Lang) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Andrea Bowen (Julie Mayer) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Jay Torres Drehbuch: Marc Cherry, Joe Keenan Kamera: Eric Van Haren Noman Musik: Steve Jablonsky

