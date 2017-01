KI.KA 15:50 bis 16:40 Trickserie Wendy Der sechste Sinn / Vertrauen ist der Schlüssel GB, D, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der sechste Sinn: Bei dem Turnier um die Auswahl für die olympische Jugendmannschaft reiten Christian, Jerry und Wendy super Zeiten. Jerry und Wendy liegen mit gleicher Punktzahl auf Platz eins und Christian direkt dahinter auf Platz drei. Jerry und Wendy müssen in ein Stechen. Doch Jerrys Pferd Bajan benimmt sich schon den ganzen Morgen auffällig, und Wendy macht sich Sorgen um ihn. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht, sie weiß aber nicht was. Christian vermutet, dass sie Jerry nur verunsichern will, und bald glaubt Jerry das auch. Doch Wendy bleibt hartnäckig und hört auf ihren sechsten Sinn. Als Jerry auf Bajan zum Stechen in den Turnierplatz einreitet, macht sie etwas völlig Unvorhersehbares und bringt damit den ganzen Wettbewerb durcheinander. Nebenher kümmert sich Wendy auch noch um Bianca. Ihrer besten Freundin hat sie nämlich versprochen, Adam vorzustellen. Bianca findet Adam ziemlich gut und möchte ihn näher kennenlernen. Doch leider funkt ihr dabei Vanessa dazwischen. Vertrauen ist der Schlüssel: Dixie, Wendys neues Pferd, ist ängstlich, launisch und ungestüm. Dieses unberechenbare Verhalten ist nicht ganz unproblematisch für ein Gestüt wie Rosenborg. Darum will Gunnar sie verkaufen er hat auch schon einen Käufer gefunden. Wendy ist entsetzt! Sie liebt Dixie und glaubt fest daran, dem verschreckten Pferd wieder Vertrauen schenken zu können. Als die Käufer kommen ist Dixie verschwunden ... Währenddessen versuchen Wendys Adoptivschwester Sina und ihre Freundin Juana, für den Kuchenbasar der Schule "Nata-Kuchen" nach dem Rezept von Juanas Großmutter zu backen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn das Rezept gibt es nur im Kopf der Oma. Glücklicherweise findet sich ein Liebhaber der missratenen Nata-Kuchen: das Schwein Elmer; als das ausbüxt, werden die Nata-Kuchenstückchen als Köder eingesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Jill Brett, Deborah Jarvis