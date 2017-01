Sky Nostalgie 02:25 bis 05:05 Drama Die Erde bebt I 1948 SW 20 40 60 80 100 Merken Das Dorf Aci Trezza in Sizilien: Die in Armut lebenden Fischer werden von den Händlern schamlos ausgenutzt. Da entdecken sie, dass sie zudem betrogen werden. Um fortan auf eigene Rechnung zu arbeiten, nimmt der junge Ntoni eine Hypothek auf das Haus seiner Familie auf. Doch ein Sturm zerstört sein Boot. - Sozial engagiertes Meisterwerk des Neorealismus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Micale (Frau Valastro) Sebastiano Valastro (Herr Valastro) Antonino Micale (Vanni) Nelluccia Giammona (Mara Valastro) Agnese Giammona (Lucia Valastro) Salvatore Vicari (Alfio) Alfio Fichera (Michele) Originaltitel: La terra trema Regie: Luchino Visconti Drehbuch: Luchino Visconti, Antonio Pietrangeli Kamera: G. R. Aldo Musik: Willy Ferrero Altersempfehlung: ab 16