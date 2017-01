Sky Nostalgie 23:15 bis 00:40 Abenteuerfilm Robin Hoods Vergeltung USA 1950 20 40 60 80 100 Merken Prinz John (George Macready) besteigt nach dem Tode seines Bruders Richard Löwenherz den Thron. Mit flandrischen Söldnern will er seine Macht sichern. Um diese zu bezahlen, erhöht er die Steuern. Der Sohn (John Derek) des berühmten Robin Hood kämpft mit seinen Getreuen gegen den König. - Aufwändiges und farbenprächtiges Robin-Hood-Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Derek (Robin) Diana Lynn (Marianne) George Macready (König John) Alan Hale (Little John) Lowell Gilmore (Graf von Flandern) Billy House (Bruder Tuck) Lester Matthews (Alan-A-Dale) Originaltitel: Rogues of Sherwood Forest Regie: Gordon Douglas Drehbuch: George Bruce Kamera: Charles Lawton Jr. Musik: Mario Castelnuovo-Tedesco, Arthur Morton, Heinz Roemheld