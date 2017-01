Sky Nostalgie 18:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Manolitos Entscheidung USA 1971 Merken Nach dem Tod von Don Sebastian soll nun sein Bruder Don Domingo die Hacienda führen. Aber ihm scheint nicht viel an dem Besitz zu liegen. Der Testamentsvollstrecker Eduardo glaubt an ein leichtes Spiel: Er will das Gut unter seine Kontrolle bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Don Collier (Sam) Gilbert Roland (Don Domingo) Dehl Berti (Fuentes) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Leon Benson Drehbuch: Don Balluck, James Schmerer Kamera: Harkness Smith Musik: David Rose, Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12