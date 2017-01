Der mysteriöse Mord an einem Gangster wird von Inspektor Elliot (Leo Genn) untersucht. Die Tatwaffe, ein Messer mit einem eingekerbten silbernen Dreieck, führt ihn zu dem Zirkus Barberini. Unter den Verdächtigen ist auch der maskierte Gregor (Christopher Lee), der seinen Vater ermordet haben soll. - Ein in England entstandener Edgar-Wallace-Film mit vielen, auch deutschen, Stars. In Google-Kalender eintragen