Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Hoss unter Anklage USA 1964 Merken Hoss steht unter Mordverdacht. Sein Freund, der Säufer Whit, will die Verteidigung übernehmen. Hoss nimmt gegen den Willen seines Vaters und seiner Brüder an. Ben und Adam haben alle Hände voll zu tun, um Whit von der Flasche fern zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) James Gregory (Whit Parker) Hal Baylor (Ev Durfee) Booth Colman (Flint Durfee) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: David Dortort, Mort R. Lewis Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose