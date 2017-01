Sky Krimi 04:05 bis 04:50 Krimiserie Wataha - Einsatz an der Grenze Europas PL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der inzwischen genesene Wiktor Rebrow nimmt das Angebot von Major Markowski an und kehrt in den aktiven Dienst zurück. Die Staatsanwältin Iga Dobosz (Aleksandra Poplawska) leitet inzwischen die Ermittlungen im Fall des Bombenanschlags auf den Grenzposten. Auf ihrer Verdächtigenliste steht Rebrow ganz oben, vor allem auch, als Geldbündel in verschiedenen Währungen in seiner Wohnung gefunden werden. Robrow zieht derweil in die Holzhütte seines Freundes Michal Luczak ein, in der er einen Ohrring am Boden findet. Er ist sich sicher, dass seine Frau Ewa am Tag des Anschlags diesen Ohrring trug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leszek Lichota (Wiktor Rebrow) Aleksandra Poplawska (Prokurator Iga Dobosz) Bartlomiej Topa (Adam "Grzywa" Grzywaczewski) Magdalena Poplawska (Natalia Tatarkiewicz) Andrzej Zielinski (Komendant Konrad Markowski) Dagmara Bak (Aga Malek) Maciej Mikolajczyk (Piotr "Rambo" Wojcik) Originaltitel: Wataha Regie: Michal Gazda Drehbuch: Artur Kowalewski, Wojciech Miloszewski, Julie Rutterford Kamera: Tomasz Augustynek Musik: Lukasz Targosz

