Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie Wataha - Einsatz an der Grenze Europas PL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bombenanschlag trifft die Offiziere völlig unerwartet. Alle Mitglieder der Grenzschutzeinheit in den Beskiden, einem Grenzgebirge zur Ukraine im Südosten Polens, sterben - bis auf Wiktor Rebrow (Leszek Lichota). In verzweifelter Wut macht sich der Hauptmann auf Suche nach den Hintermännern des Anschlags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leszek Lichota (Wiktor Rebrow) Bartlomiej Topa (Adam 'Grzywa' Grzywaczewski) Aleksandra Poplawska (Prokurator Iga Dobosz) Magdalena Poplawska (Natalia Tatarkiewicz) Andrzej Zielinski (Komendant Konrad Markowski) Dagmara Bak (Aga Malek) Maciej Mikolajczyk (Piotr 'Rambo' Wojcik) Originaltitel: Wataha Regie: Michal Gazda, Kasia Adamik Drehbuch: Wiktor Piatkowski Musik: Lukasz Targosz