Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 295 Mann ohne Gedächtnis D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein bewusstloser Patient im Krankenhaus kann durch seine Tattoos als bekennender Nazi zugeordnet werden. Doch wegen einer Amnesie kann sich der Mann nicht mal mehr an seinen Namen erinnern. Weil er sich von der Polizei eher bedroht als beschützt fühlt, flieht er aus dem Krankenhaus. In seiner Not wendet er sich an Kommissarin Ina Zimmermann. Um der Wahrheit näher zu kommen, bittet Ina Dr. Breugel um heimliche Mithilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) David Zimmerschied (Boris Müller) Uwe Bohm (Andreas Horwarth) Rudolf Kowalski (Dr. Breugel) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Andy Fetscher Drehbuch: Eva Zahn, Volker A. Zahn Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Andreas Moisa