Sky Krimi 16:35 bis 17:30 Krimiserie Ein Mord für Quandt Ein braver Hund D 1996 Merken Der Mord an dem Unternehmer Peter Arnheim gibt Quandt ein scheinbar unlösbares Rätsel auf. Der Kommissar kommt dahinter, dass Peters Bruder Paul in seine Schwägerin verliebt ist. Das mögliche Mordmotiv allein bringt ihn jedoch nicht weiter. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Armknecht (Kommissar Quandt) Horst Pinnow (Paule) Ulrich Kuhlmann (Peter Arnheim) Ernst Stötzner (Paul Arnheim) Tamara Rohloff (Evita Arnheim) Walfriede Schmitt (Frau Keller) Ulrike Hübschmann (Frau Funke) Originaltitel: Ein Mord für Quandt Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner