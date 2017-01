An einem beschaulichen Ostseestrand-Abschnitt schwimmt die Leiche eines 14-jährigen Mädchens. In Kommissarin Hella Christensen (Barbara Auer) löst der Fall äußerstes Unbehagen aus: Jennifer ist die Tochter ihrer besten Freundin Silke (Anja Kling); und da in dem kleinen Ort jeder jeden kennt, muss sie nun gegen ihre Nachbarn ermitteln. Was den Fall noch schlimmer macht: Hellas neuer, arroganter Vorgesetzter Simon Kessler (Heino Ferch), schikaniert sie wo es nur geht. - Packender deutscher Krimi-Zweiteiler, der sich am BBC-Hit "Broadchurch" orientiert. In Google-Kalender eintragen