Sky Krimi 06:20 bis 07:55 Thriller Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen D 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Polizistin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) wird auf dem Weg in eine Auszeit Zeugin eines Mordanschlages. Dabei rettet sie den kleinen Sohn des Opfers vor der Mafia. Beide fliehen auf eine Hütte in Österreich. Während die junge Beamtin den Neunjährigen vor seinen Verfolgern beschützt, gewinnt der zunächst verstummte Junge Vertrauen zu ihr. Er gibt ihr den entscheidenden Hinweis, um den Verbrecher-Ring zu entlarven, in den nicht nur die Mörder seines Vaters verstrickt sind. - Packender, bis in die Nebenrollen - Herbert Knaup, Ken Duken, Justus von Dohnányi - topbesetzter Krimi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Potthoff (Sarah Kohr) Aaron Kissiov (Lino) Ken Duken (Berger) Herbert Knaup (Anton Mehringer) Justus von Dohnányi (Killer) Thomas Sarbacher (Sarahs Chef) Branko Smarovski (Franz) Originaltitel: Der letzte Kronzeuge Regie: Urs Egger Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Busso von Müller Musik: Nellis du Biel, Ina Siefert

