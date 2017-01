Sky Emotion 04:25 bis 06:00 Thriller Two Wrongs CDN 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die alleinerziehende Mutter Sarah (Gillian Zinser) arbeitet als Krankenschwester und hat nie genug Zeit für ihre siebenjährige Tochter Lauren (Brooklyn Lax). Doch dann wird Lauren entführt, als sie allein von der Schule nach Hause geht. Sara will ihre Tochter unbedingt wiederfinden - und geht dafür bis zum Äußersten. - Bewegendes Thrillerdrama über eine Mutter, die rot sieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Zinser (Sarah Harris) Brooklyn Lax (Lauren Harris) Ryan Blakely (Bill) Aidan Devine (Gerald) Andrea Frankle (Jamie) Linda Thorson (Judy) Matt Bois (Mark) Originaltitel: Two Wrongs Regie: Tristan Dubois Drehbuch: Barbara Kymlicka Kamera: Daniel Villeneuve Musik: James Gelfand, Louise Tremblay Altersempfehlung: ab 12

