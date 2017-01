Classica 03:15 bis 04:45 Musik Hollywood in Vienna - A Tribute to Lalo Schifrin A 2012 Stereo 16:9 Merken Galakonzert aus dem Wiener Konzerthaus. Das ORF Radio-Sinfonieorchester Wien und der renommierte Filmmusik-Komponist David Newman führen zunächst in die Welt der großen Kriminalfilme. Auf der Bühne präsentieren sich die russische Operndiva Natalia Ushakova, Jazz-Legende Al Jarreau sowie der Komponist der "Mission Impossible"-Filmmusik Lalo Schifrin, dem im Rahmen der Gala der "Max Steiner Film Music Achievement Award" verliehen wird. Schifrins einzigartige Begabung, Jazz und Symphonik zu verbinden, begeistert Publikum und Kritiker in aller Welt gleichermaßen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gedeon Burkhard Gäste: Gäste: David Newman, Natalia Ushakova, Al Jarreau, Lalo Schifrin Originaltitel: Hollywood in Vienna - A Tribute to Lalo Schifrin

