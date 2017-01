Classica 02:25 bis 03:15 Musik Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64 D 1973 Stereo 16:9 Merken Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan spielen die Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64 von Peter Tschaikowsky (1840-1893). Diese Aufnahme entstand 1973 in der Berliner Philharmonie. Herbert von Karajan (1908-1989) verkörperte die klassische Musik im allgemeinen Bewußtsein als epochaler Dirigent, Medienstar, Opernproduzent, Gründer und Leiter von Festspielen. Wer ihn live oder in einer seiner zahlreichen Videoaufnahmen dirigieren sah, konnte erleben, wie von Karajan die Musik zur Religion erhob und sie wie deren Hohepriester in einem fast mythischen Ritus zelebrierte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64 Kamera: Ernst Wild Musik: Peter Tschaikowsky