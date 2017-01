Classica 22:25 bis 00:10 Oper Monteverdi, L'Orfeo D 1978 Stereo 16:9 Merken Aus dem Opernhaus Zürich: "L'Orfeo" von Claudio Monteverdi (1567-1643), Musikalische Leitung: Nikolaus Harnoncourt - Inszenierung: Jean-Pierre Ponnelle. In den Hauptpartien Philippe Huttenlocher (Orfeo), Dietlinde Turban (Euridice), Francisco Araiza (Pastor) und Trudeliese Schmidt (Musica/La Speranza). "Inzwischen meint man manchmal sogar, daß Monteverdi nichts anderes ist als das geniale Vorecho oder sogar die musikalische Steigerung des namens Verdi" (Die Welt). "L'Orfeo", 1607 in Mantua uraufgeführt, war die erste Oper im eigentlichen Sinne. Aus dem legendären Züricher Monteverdi-Zyklus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Huttenlocher (Orfeo) Dietlinde Turban (Euridice) Trudeliese Schmidt (Musica/Sperenza) Roland Hermann (Apollo) Glenys Linos (Messaggera/Proser) Werner Gröschel (Plutone) Hans Franzen (Caronte) Originaltitel: Monteverdi, L'Orfeo Drehbuch: Alessandro Striggio Kamera: Wolfgang Treu Musik: Claudio Monteverdi