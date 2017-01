Sky Sport 2 10:00 bis 13:00 Golf Golf: US Open 4. Tag in Oakmont, Pennsylvania (USA) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die vier Major-Turniere im Golf haben ihre ganz eigenen Charakteristika. Die USGA zum Beispiel setzt sich als Ausrichterin der U.S. Open stets das Ziel, die Teilnehmer vor die größtmögliche Herausforderung zu stellen. Wenn selbst absolute Weltklassespieler am Kurs verzweifeln und über Par bleiben, dann sind die U.S. Open mal wieder ihrem Ruf gerecht geworden, das schwierigste Major zu sein. In diesem Jahr schickt der Veranstalter die Spieler zum neunten Mal in den Oakmont Country Club, den wohl härtesten aller US-Plätze. Kommentar: Irek Myskow und Carlo Knauss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

