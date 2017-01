Sky Sport 2 07:00 bis 10:00 Golf Golf: US Masters 4. Tag in Augusta, Georgia (USA) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Major-Saison beginnt. Das Masters in Augusta eröffnet traditionell die wichtigste Phase des Golfjahres. Vom 7. bis 10. April spielt die Weltelite des Golfsports im Augusta National GC um das legendäre Grüne Jackett. Neben Titelverteidiger Jordan Spieth zählen Jason Day, Adam Scott, Bubba Watson, Phil Mickelson und Rory McIlroy zum engsten Favoritenkreis. Die zwei deutschen Teilnehmer Martin Kaymer und der zweimalige Masters-Champion Bernhard Langer sowie der Österreicher Bernd Wiesberger gehen als Außenseiter ins Rennen. Sky überträgt das Masters exklusiv live und in HD. Zusätzlich bietet Sky zwei Live-Streams von der Amen Corner und der Range an. Kommentar: Carlo Knauss und Irek Myskow. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

