Hollywood in den 50ern: Eddie Mannix (Josh Brolin) ist "Fixer" der Capital Picture-Filmstudios, der für jedes Problem eine Lösung hat. Doch dann verschwindet Superstar Baird Whitlock (George Clooney) vom Dreh des Prestige-Projekts "Hail, Caesar". Die geheimnisvolle Gruppe "Die Zukunft" hat ihn entführt. Mannix muss ihn zurückbringen bevor die Klatschkolumnistinnen Thora und Thessaly Thacker (beide Tilda Swinton) dahinterkommen. Dabei setzt er auch auf die Hilfe der anderen Studio-Stars (u.a. Scarlett Johansson, Channing Tatum). - Freche Hommage an das Goldene Zeitalter Hollwoods von den Coen-Brüdern ("Fargo", "No Country for Old Men").