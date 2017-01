Sky Sport 1 13:00 bis 15:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Dynamo Dresden - RB Leipzig, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Sachsen-Derby verspricht bereits im Vorfeld ein hochbrisantes Duell zu werden. Nur knapp 120 Kilometer trennen die beiden Ost-Vereine, die in ihrer Vereinshistorie erst einmal aufeinandertrafen: Im Halbfinale des Sachsen-Pokals 2010/11, mit dem besseren Ende für Leipzig (2:1). Das Wort "Derby" ist im Zuge dieser Begegnung aber umstritten. "Dafür muss ein Spiel Historie haben und diese existiert bei diesem Spiel nicht", meint Dresdens Stürmer Stefan Kutschke, der zuvor bereits drei Jahre für Leipzig im Einsatz war. Außerdem gehen beide Teams als frischer Aufsteiger in das Duell. Während die Landeshauptstädter den Weg zurück in die zweite Liga gefunden haben, debütiert Leipzig in. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie