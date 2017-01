Sky Cinema 23:55 bis 01:35 Horrorfilm Sinister 2 USA, GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Deputy "So & So" (James Ransone) jagt Dämon Bughuul und brennt die Häuser nieder, in denen dieser seine Opfer heimsuchte. Doch bei einer abgelegenen Farm kommt er zu spät: Dort hat Courtney (Shannyn Sossamon) mit ihren beiden Söhnen Versteck vor ihrem gewalttätigen Mann gefunden. Bald nimmt Bughuul die Jungen ins Visier. Als sie im Keller alte 8mm-Filme finden, die furchtbare Verbrechen zeigen, beginnt der Alptraum von neuem. - Nervenaufreibendes Sequel des Horror-Überraschungshits: ein Dämon zwingt Kinder zu unfassbaren Grausamkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Ransone (Deputy So & So) Shannyn Sossamon (Courtney Collins) Robert Daniel Sloan (Dylan Collins) Dartanian Sloan (Zach Collins) Lea Coco (Clint Collins) Tate Ellington (Dr. Stomberg) John Beasley (Vater Rodriguez) Originaltitel: Sinister 2 Regie: Ciarán Foy Drehbuch: Scott Derrickson, C. Robert Cargill Kamera: Amy Vincent Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 16