Sky Cinema 09:25 bis 11:05 Horrorfilm Pay the Ghost CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken College-Professor Mike Lawford (Nicolas Cage) will mit seinem Sohn in den Straßen New Yorks Halloween feiern, doch plötzlich verschwindet das Kind spurlos. Bei seiner verzweifelten Suche stellt Lawford fest, dass offenbar dunkle Mächte seinen Sohn entführt haben - und ihm nur noch wenig Zeit zur Rettung bleibt. - Nicolas Cage hetzt durch einen spannungsgeladenen Mystery-Thriller von "Zeiten ändern dich"-Regisseur Uli Edel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Mike Lawford) Sarah Wayne Callies (Kristen) Veronica Ferres (Hannah) Lyriq Bent (Jordan) Lauren Beatty (Annie Sawquin) Jack Fulton (Charlie) Erin Boyes (Emily) Originaltitel: Pay the Ghost Regie: Uli Edel Drehbuch: Dan Kay Kamera: Sharone Meir Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 16

