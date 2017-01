Sky Cinema 06:00 bis 07:50 Trickfilm Der kleine Prinz F 2015 Nach einer Vorlage von Antoine de Saint-Exupéry 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein junges Mädchen wird von seiner Mutter streng auf das Erwachsensein vorbereitet. Aber ihr alter Nachbar, ein exzentrischer Pilot, zeigt ihr eine andere Welt. Auf seinen vielen Reisen hatte er vom kleinen Prinzen die wundersamen Seiten eines Lebens voller Möglichkeiten erfahren. Nun gibt der Pilot die Geschichte des kleinen Prinzen an das Mädchen weiter, das zu einer magischen Reise in die eigene Imagination aufbricht. - Der Regisseur von "Kung Fu Panda" bettet Antoine de Saint-Exupérys berühmte Erzählung in einen bezaubernden Animationsfilm um ein fantasiebegabtes Mädchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Til Schweiger (Mr. Prince) Matthias Schweighöfer (Der Fuchs) Torsten Michaelis (Die Schlange) Lutz Riedel (Der König) Originaltitel: The Little Prince Regie: Mark Osborne Drehbuch: Bob Persichetti, Irena Brignull Musik: Richard Harvey, Hans Zimmer, Joann Le Blanc

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 366 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 126 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 126 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 126 Min.