Sky Sport HD (1) 09:00 bis 11:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wiedersehen macht Freude! Bereits vor zwei Jahren trafen die Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal aufeinander, damals allerdings in der zweiten Hauptrunde. Die Niedersachsen entschieden das Duell beim damaligen Regionalligisten aus der Nowitzki-Hochburg mit 1:0 für sich. Nun begegnen sich beide Teams als Zweitligisten. Vor allem bei den Unterfranken ist die Vorfreude auf die erneute Begegnung und eine unvergessliche Pokal-Nacht groß. "Braunschweig ist ein Klub mit großer Tradition und wir freuen uns auf sie. Pokalspiele waren Fußballfeste in der Region und das wird auch diesmal so sein", verspricht Kickers-Cheftrainer Bernd Hollerbach. Diesmal mit einem besseren Ende für In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 218 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 74 Min. Vorstadtkrokodile 2

Familienfilm

Super RTL 08:00 bis 09:25

Seit 68 Min. Bad Sitter

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:05

Seit 38 Min.