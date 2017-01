Sky Atlantic HD 04:40 bis 06:00 Serien The Newsroom Willie Pete USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Will (Jeff Daniels) versucht weiterhin sich anständig und umgänglich zu verhalten und sagt Klatsch-Journalistin Nina Howard (Hope Davis) die Wahrheit. Jim (John Gallagher Jr.) muss in New Hampshire bei der Berichterstattung über Mitt Romneys Präsidentschaftskampagne mit einigen Widerständen kämpfen. Seine Fragen werden ignoriert und bleiben unbeantwortet. - Temporeicher Serienhit über das Innenleben einer TV-News-Redaktion. Aus der Feder von Oscarpreisträger Aaron Sorkin ("The Social Network"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Daniels (Will McAvoy) Emily Mortimer (Mackenzie MacHale) Sam Waterston (Charlie Skinner) John Gallagher Jr. (Jim Harper) Alison Pill (Maggie Jordan) Thomas Sadoski (Don) Olivia Munn (Sloan Sabbith) Originaltitel: The Newsroom Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Aaron Sorkin, Michael Gunn, Elizabeth Peterson, Camilla Blackett, Brendan Fehily, Corinne Kingsbury Musik: Johnny Klimek

