Sky Atlantic HD 00:55 bis 01:50 Actionserie Prófugos - Auf der Flucht Auge um Auge CHI 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Killerin und die Polizei spüren die Flüchtigen im Exerzitienhaus auf, es kommt zu einer Schießerei und der erneuten Flucht. Sie werden von einer Indianerin in ein Dorf der Ureinwohner geführt, wo Salamancas (Camila Hirane) Gesundheitszustand sich verschlechtert. Kikas (Claudia di Girólamo) Wunde ist inzwischen so schlimm, dass ihr Sohn Vicente (Néstor Cantillana) sie mit Moreno (Luis Gnecco) zu einem befreundeten Arzt in der Nähe bringen. - Die erste HBO-Serie aus Chile zeigt eine düstere Seite des Landes, geprägt von Drogenhandel und Korruption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Néstor Cantillana (Vicente Ferragut) Francisco Reyes (Óscar Salamanca) Benjamín Vicuña (Álvaro 'Tegui' Parraguez) Luis Gnecco (Mario Moreno) Claudia di Girólamo (Kika Ferragut) Blanca Lewin (Laura Ferragut) Camila Hirane (Irma Salamanca) Originaltitel: Prófugos Regie: Pablo Larrain Matte, Jonathan Jakubowicz Drehbuch: Pablo Illanes, Mateo Iribarren, Josefina Fernández, Enrique Videla Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 288 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 83 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 53 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 38 Min.