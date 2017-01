Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:00 Serien Masters of Sex In to Me You See USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Sexualforscher William Masters (Michael Sheen) und Virginia Johnson (Lizzy Caplan) gehen sehr unterschiedlich mit ihren neuen Partnern um: Während Masters seinen Protegé Art (Jeremy Strong) in einen neuen Forschungsbereich einführt, tut Johnson alles dafür, Nancy (Betty Gilpin) auf Abstand zu halten. Ihre gemeinsame Assistentin Betty (Annaleigh Ashford) kämpft derweil mit allen Mitteln um ihr Baby. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Nicholas D'Agosto (Ira Gall) Teddy Sears (Thomas Gilpatrick) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Matthew Bohrer (Roger Fleming) Originaltitel: Masters of Sex Regie: John Madden Drehbuch: Michelle Ashford Altersempfehlung: ab 12