Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:00 Serien 1992 I 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mailand, 1992: Der korrupte Sozialist Mario Chiesa verrät die Namen einflussreicher Industrieller, die an einem regelrechten Bestechungssystem beteiligt sein sollen. Polizist Luca Pastore (Domenico Diele) will vor allem den mächtigen Industriellen Michele Mainaghi zur Strecke bringen, den er für seine HIV-Infektion verantwortlich macht. Marketing-Spezialist Leonardo Notte (Stefano Accorsi) soll unterdessen in Rom die Polit-Szene kennenlernen. - Authentische, italienische Polit-Thrillerserie über den "Tangentopoli"-Skandal, der ganz Italien veränderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pietro Ragusa (Gherardo Colombo) Alessandro Roja (Rocco Venturi) Stefano Accorsi (Leonardo Notte) Guido Caprino (Pietro Bosco) Domenico Diele (Luca Pastore) Miriam Leone (Veronica Castello) Tea Falco (Bibi Mainaghi) Originaltitel: 1992 Regie: Giuseppe Gagliardi Drehbuch: Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo Kamera: Michele Paradisi Musik: Davide Dileo Altersempfehlung: ab 12