Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:00 Krimiserie The Wire Schlagzeilen gefragt USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Stanfield (Jamie Hector) hat freie Hand, seit die Polizeiüberwachungen eingestellt wurden. Prompt lässt er einige seiner Konkurrenten aus dem Weg räumen. Freamon (Clarke Peters) und McNulty (Dominic West) versuchen jeweils auf ihre Weise, die Ermittlungen am Laufen zu halten. Auf Druck seiner Chefs muss Redakteur Haynes (Clark Johnson) eine zweifelhafte Story seines Reporters veröffentlichen. - Der innovative und preisgekrönte Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Idris Elba (Stringer Bell) Wood Harris (Avon Barksdale) Robert Wisdom (Howard Colvin) Aidan Gillen (Tommy Carcetti) Originaltitel: The Wire Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: David Simon, William F. Zorzi, David Simon, William F. Zorzi Kamera: Russell Lee Fine Altersempfehlung: ab 16

