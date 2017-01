National Geographic Wildlife 04:10 bis 04:55 Dokumentation Auf vier Pfoten durch Zimbabwe GB 2011 2017-01-13 14:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Vier Jahre lang begleitete Dokumentarfilmer Kim Wolhuter im Malilangwe-Naturschutzgebiet in Zimbabwe das Leben eines Wildhund-Rudels mit der Kamera. Ihm gelangen einzigartige Aufnahmen, die das Leben dieser faszinierenden Tiere in all seinen Facetten widerspiegeln: von der Aufzucht der Jungen über die ausgefeilten Jagdstrategien des Rudels bis zu den katastrophalen Folgen einer Tollwut-Epidemie, die das Rudel an den Rand des Zusammenbruchs bringt - und aus der es doch gestärkt hervorgeht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Dog's Life

