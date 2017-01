National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:50 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Die Herren der Wüste und der Steppe USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Wüsten und Steppen mögen zwar kahl und lebensfeindlich wirken, trotzdem wimmelt es hier von kleinen und großen Lebewesen, die sich dem lebensfeindlichen Klima perfekt angepasst haben. NATIONAL GEOGRAPHIC stellt die gefährlichsten Tiere vor, die sich in diesen trockenen Regionen angesiedelt haben: Dazu zählen die schnelle Seitenwinder-Klapperschlange, die winzige, aber tödliche Sechsäugige Sandspinne und die wunderhübsche, aber tödliche "Zebraschlange", die ihre Opfer mit hochgiftigen Spuckattacken außer Gefecht setzen. Oft ist es aber nicht die Giftigkeit, die ein Tier für den Menschen so gefährlich macht, sondern pure Körperkraft. Wer sich mit Rhinozerossen, Bisons oder Afrikanischen Elefanten anlegt, darf sich nicht wundern, wenn er einige Blessuren davonträgt - und das gilt auch für allzu waghalsige Tierfilmer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 288 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 83 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 53 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 38 Min.