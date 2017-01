National Geographic Wildlife 00:10 bis 01:00 Dokumentation Krokodilstränen NL 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nilkrokodile zählen zu den am meisten gefürchteten Raubtieren des afrikanischen Kontinents. Ihre meist tödliche Jagdwaffe: der massive Kiefer mit seinen messerscharfen Zähnen! Ihr Revier: Flüsse, Seen und Sümpfe. Doch auch Flusspferde fühlen sich hier pudelwohl und lassen sich ihren Platz von den Riesenreptilien nicht streitig machen. In der Regel funktioniert die Koexistenz der beiden Spezies auch problemlos, da sie als Pflanzen- und Fleischfresser nicht in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Doch es gibt andere Jäger, die Krokodilen und Nilpferden gefährlich werden können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dark Side of Crocs