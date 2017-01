National Geographic Wildlife 19:20 bis 20:15 Dokumentation Das Paradies der Haie USA 2009 2017-01-03 04:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Im östlichen Zentralpazifik erstreckt sich von Nordwest nach Südost eine 2.350 Kilometer lange Inselkette mit acht Atollen, drei Einzelinseln und einem überfluteten Korallenriff: die Line Islands. Hier arbeitet ein Team renommierter Wissenschaftler unter der Leitung des Meeresbiologen Dr. Enric Sala an der Erforschung der letzten Geheimnisse und Schätze der Ozeane. Werden Dr. Sala und seine Kollegen eine Lösung finden, damit dieses Paradies für Haie und viele andere Arten auch in Zukunft bestaunt werden kann - oder ist das Schicksal mit dem rasanten weltweiten Korallensterben bereits besiegelt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Eden